05 Kasım 2020, Perşembe
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3 FETÖ'cü sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Atina'da yapılan polis baskınında 3 üyesi, sahte Yunan kimliğiyle yakalandı. Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020
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3 FETÖ'cü sahte Yunan kimliğiyle yakalandı

Yunanistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye 3 kişinin sahte Yunan kimliğiyle yakalandığı bildirildi.

"Kathimeri" gazetesinin haberine göre, başkent Atina'nın merkez bölgesinde rutin polis kontrolünde durdurulan 3 FETÖ üyesinin üzerlerinden sahte Yunan kimlikleri çıktı.

FETÖ'cülerin, polis sorgusu sırasında kendilerini "Gülenci" olarak ifade ettiği kaydedildi.

Zanlılardan ikisinin emniyet yetkililerine, kendilerini "eski memur" olarak tanıttığı, Yunan makamlarının ise FETÖ'cülerin bu iddiasını doğruladığı aktarıldı.

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