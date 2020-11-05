5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok, çöktü mü?
5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet kesintisi sonrası gece saatlerinde Türk Telekom, Vodafone, Türknet ve Kablonet arıza servisleri birçok kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Firmalar tarafından yapılacak son dakika açıklaması kullanıcılar tarafından takip ediliyor. İşte, 5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok?
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5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde internet sağlayıcıları ile ilgili araştırmalar gece saatlerinde meydana gelen internet kesintisi sonrası birçok kişi tarafından açıklandı. Sağlayıcı firmaların arıza servisleri yaşanan bağlantı sorunu sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte, 5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok?
5 KASIM TÜRK TELEKOM (TTNET) VE KABLONET İNTERNET KESİNTİSİ NEDEN OLDU?
Konuyla ilgili kurumlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.