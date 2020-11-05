5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok, çöktü mü?

5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülke genelinde internet sağlayıcıları ile ilgili araştırmalar gece saatlerinde meydana gelen internet kesintisi sonrası birçok kişi tarafından açıklandı. Sağlayıcı firmaların arıza servisleri yaşanan bağlantı sorunu sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte, 5 Kasım Türk Telekom (TTnet) ve Kablonet internet kesintisi neden oldu? İnternet neden yok?

5 KASIM TÜRK TELEKOM (TTNET) VE KABLONET İNTERNET KESİNTİSİ NEDEN OLDU?

Konuyla ilgili kurumlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.