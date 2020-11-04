Uyuyan devletten, uyumayan devlete! İşte devletin milleti yalnız bırakmadığı acı olaylar

Şehirlerin enkaza döndüğü afetler karşısında bile uykularını bölmeyen ülke idarecilerinden bugünlere gelen Türkiye'de gelinen nokta, tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Geçmişte deprem yardımıyla memur maaşların ödendiği, yardımların günlerce ulaşamadığı, mağdurların sokaklarda yattığı Türkiye'de meydana gelen her afetin yarası, günler içerisinde sarılıyor. Giresun'dan Van'a, Bingöl'den Elazığ'a kadar afetin vurduğu her şehirde devletin tüm imkanları, tıpkı İzmir'de olduğu milletin hizmetine sunuldu.

İŞTE DEVLETİN MİLLETİ YALNIZ BIRAKMADIĞI ACI OLAYLAR:

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye her şeye rağmen tek yürek olmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu şehri yerinde incelerken, devlet tam kadroyla İzmir'de milletin yalnız olmadığı gösterdi. Başta AFAD ve Kızılay başta gönüllü onlarca Sivil Toplum Kuruluşu, depremzedelerin gereksinimlerini hızla karşıladı. Afet anının hemen ardından 2 bin 700 çadırın kurulduğu İzmir'de, kiradan ev eşyasına kadar afetzedelerin tüm ihtiyaçlarına yönelik 29 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Giresun'da 11 kişinin can verdiği sel felaketinin ardından alt ve üst yapının tamamen zarar gördüğü bölgeler, 6 gün içerisinde ayağa kaldırıldı. Erdoğan'ın anbean takip ettiği Giresun'daki çalışmalara tam 5 bakan, gece gündüz öncülük etti.

Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, bütün kurum ve kuruluşlar yardım için birbiriyle yarıştı. Yaraları sarmak için 14 milyon lira acil yardım ödeneği ayrıldı. Şehirdeki hasarlı yapılar yıkılırken, her türlü afete karşı dayanıklı 17 bin 593 konut yapımı ise aralıksız sürdürülüyor.

2011 yılında gerçekleşen Van depreminde, enkaza dönen şehir, Türkiye'nin gözde kentlerinden birine dönüştü. "Bitti, ayağa kalkamaz artık" denilen Van'a, 13, 8 milyar lira harcandı. Bir yıl içinde tam 25 bin konut inşa edildi.

denilen Van'a, 13, 8 milyar lira harcandı. Bir yıl içinde tam 25 bin konut inşa edildi. 2011'de Kütahya Simav'da meydana gelen depremden sonra 1000 afet konutu inşa eden hükümet, 6 ayda tamamladığı konutları mağdurlara teslim etti. Okulların, atölyelerin ve eğitim merkezler inşa edildiği bölgeye, tam 5,07 milyar lira harcandı.

2003'te 176 kişinin öldüğü Bingöl depremi sonrasında da TOKİ, toplam tutarı 110 milyon lirayı bulan 19 projeyi hayata geçirdi. Depremzedeler için harcanan para ise 4,21 milyar lira olarak hesaplandı.

Ülkeyi saran ateş çemberi saran karşısında tetikte bekleyen, Avrupa ülkelerinin tel tel döküldüğü salgın karşısında diz çökmeyen AK Parti liderliğindeki Türkiye, afetle mücadele yöntemi ile dikkat çekiyor. Geçmişte deprem yardımıyla memur maaşların ödendiği, yardımların günlerce ulaşamadığı, mağdurların sokaklarda yattığı Türkiye'de meydana gelen her afetin yarası, günler içerisinde sarılıyor. Giresun'dan Van'a, Bingöl'den Elazığ'a kadar afetin vurduğu her şehirde devletin tüm imkanları, tıpkı İzmir'de olduğu milletin hizmetine sunuldu.

İZMİR'E 29 MİLYON LİRALIK KAYNAK

AK Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye'nin doğal afetlere karşı hazırlıklı olduğu bir kez daha ispatlandı. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye her şeye rağmen tek yürek olmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin vurduğu şehri yerinde incelerken, devlet tam kadroyla İzmir'de milletin yalnız olmadığı gösterdi. Başta AFAD ve Kızılay başta gönüllü onlarca sivil toplum kuruluşu, depremzedelerin gereksinimlerini hızla karşıladı. Afet anının hemen ardından 2 bin 700 çadırın kurulduğu İzmir'de, kiradan ev eşyasına kadar afetzedelerin tüm ihtiyaçlarına yönelik 29 milyon liralık kaynak ayrıldı.





YARALAR SARILDI, YÜZLER GÜLDÜ

Giresun'da 11 kişinin can verdiği sel felaketinin ardından alt ve üst yapının tamamen zarar gördüğü bölgeler, 6 gün içerisinde ayağa kaldırıldı. Erdoğan'ın anbean takip ettiği Giresun'daki çalışmalara tam 5 bakan, gece gündüz öncülük etti. Ocak ayında Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası, bütün kurum ve kuruluşlar yardım için birbiriyle yarıştı.

Devletin her bir birimi koordineli şekilde çalışarak 45 kişiyi 20 saatten kısa bir sürede enkaz altından çıkardı. Yaraları sarmak için 14 milyon lira acil yardım ödeneği ayrıldı. Şehirdeki hasarlı yapılar yıkılırken, her türlü afete karşı dayanıklı 17 bin 593 konut yapımı ise aralıksız sürdürülüyor.

'BİTTİ, AYAĞA KALKAMAZ' DENİLMİŞTİ

2011 yılında gerçekleşen Van depreminde, enkaza dönen şehir, Türkiye'nin gözde kentlerinden birine dönüştü. "Bitti, ayağa kalkamaz artık" denilen Van'a, 13.8 milyar lira harcandı. Bir yıl içinde tam 25 bin konut inşa edildi.

2011'de Kütahya Simav'da meydana gelen depremden sonra 1000 afet konutu inşa eden hükümet, 6 ayda tamamladığı konutları mağdurlara teslim etti. Okulların, atölyelerin ve eğitim merkezler inşa edildiği bölgeye, tam 5.7 milyar lira harcandı.

2003'te 176 kişinin öldüğü Bingöl depremi sonrasında da TOKİ, toplam tutarı 110 milyon lirayı bulan 19 projeyi hayata geçirdi. Depremzedeler için harcanan para ise 4.21 milyar lira olarak hesaplandı.

MUHAMMED UZUN/SABAH

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