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PKK'lı terörist itirafçı oldu! HDP il binasında dağa götürülecek gençler için yatakhane kurulmuş

Van ve polisinin ikna çalışması sonucu teslim olan terör örgütü / üyesi , örgüte katılım süreci öncesinde Van İl Binasında kaldığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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PKK'lı terörist itirafçı oldu! HDP il binasında dağa götürülecek gençler için yatakhane kurulmuş

Terör örgütü /'nın yapılanması olan / saflarındayken teslim olan kadın teröristle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması tamamlandı. Savcılığın Van 5. kabul edilen iddianamesinde, teröristin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, 7 Aralık 2014'te Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden annenin, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi olan kızından haber alamadığını, terör örgütüne götürülmüş olabileceğini düşündüğünü söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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PKK'ya katılmak üzere 6 Aralık'ta Van'dan ayrıldığı, Ayn el-Arap'ta (Kobani) silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 'ın, terör örgütünün yaptığı saldırılar ve yapılanmasına ilişkin verdiği bilgilere iddianamede yer verildi. Üniversite için geldiği Van'da Tıp Fakültesi öğrencisi G.U. ile tanıştığını anlatan Behiye Kır, tanıştığı kişinin örgüte sempati duymasını sağladığını, kendisine terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitaplarını okuttuğunu belirtti. Behiye Kır ifadesinde özetle itiraflarda bulundu:

"Türk kökenli bir ailenin çocuğuyum. G.U'nun propagandaları sonucu terör örgütüne katıldım. Afrin, Münbiç ve Kobani gibi birçok yerde faaliyet yürüttüm. Bir arkadaşı bana ulaşarak G.U'nun örgüte katıldığını söyledi. Ertesi gün annesi, ağabeyi Van'a gelerek beni buldu ve hdp Van il binasına beraber gittik. Beni dışarıda bıraktılar ve oradaki görevlilerle görüştüler. Görüşmeden bir süre sonra sevinçle odadan çıktılar ve bana G.U'nun geri döneceğini söylediler. Ben onlara sevinmiş rolü yapsam da bana öğrettiği ideolojilere ters hareket etmesinden dolayı kendisine kızdım. Ailesi gittikten sonra gençlik yapılanmasında faaliyet yürüten bir şahısla konuştum ve örgüte katılmak istediğimi söyledim. Bana 'dağa gitme burada kal, şehir çalışmalarında görev alırsın' dedi ancak ben kabul etmedim ve dağa gitmek istediğimi söyledim. Van HDP il binasının 4. katında gençlik binasında bulunan yatakhanede kaldım. Sonra bizi alarak diğer katılımcılarla Yüksekova'ya götürdüler."

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