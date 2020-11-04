Türkiye karşıtı Fransız Le Point dergisi yine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Irkçı yayınları ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen Fransız Le Point dergisi, Macron hükümetinin İslam'a savaş açmasının ardından yaşanan gelişmeler üzerine, bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir içerikle çıktı.

"YENİ SALDIRILAR KARŞISINDA YALNIZ MIYIZ"

Başkan Erdoğan'ı kapak fotoğrafı yapan Le Point, "Uluslararası İslamist karşısında Fransa. Yeni saldırılar, her yandan gelen tehditler ve Batı'nın korkaklığı. Yalnız mıyız?" sözlerini kullandı. Fransa'da 'İslamist' kelimesi, basın ve siyasetçiler tarafından terör ile bağdaştırılarak kullanılıyor.

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