Yolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı

Arkadaşlarımla beraber motorlarla kamufle ederek köpek önde biz peşinde… O hayvana orada bir tane araba vursa, vuran kaçacak, geri kalanda ilgilenmeyecek. İster istemez bir canı kurtarmak, biz de can taşıyoruz, insanlar belli motorcular yüzünden herkesi aynı görüyorlar. Üzerimize araba sürüyorlar, trafikte bizi tehlikeye atacak her türlü şeyi yapıyorlar. Bize anlayış gösterilmediği için biz anlayış gösteriyoruz. O köpekte can taşıyor sonuçta, sağ salim karşıya geçmesi gerekiyordu, ben de onlara yardımcı oldum. Hep beraber köpeği karşıya geçirdik" diye anlattı.