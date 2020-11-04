İstanbul’da mesai saatleri ile ilgili Vali Ali Yerlikaya'dan önemli açıklama

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında bugün video konferans yöntemi ile toplandı. Vali Yarlikaya sonrası alınan kararlarını açıkladı. Vali Yerlikaya, "Bazı iş yerleri saat 22'den sonra çalışmayacak." ifadelerini kullandı. Vali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel evden çalışabilecek." dedi.

Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

"Gerek hastanede yatan gerekse evlerinde tedavileri devam eden kardeşlerimiz için tüm gereken tedavileri yapıyoruz. Sağlık çalışanları bizim kahramanlarımız. İstanbul'da 1405 filyasyon ekibimiz gece gündüz demeden dünyaya örnek bir çalışma yapıyorlar.