Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK mensuplarına nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de eylem hazırlığındaki teröristlere yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR
Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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