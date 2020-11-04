Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK mensuplarına nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de eylem hazırlığındaki teröristlere yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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