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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... , 'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 'den yapılan açıklamada, " keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist, tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK mensuplarına nefes aldırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de eylem hazırlığındaki teröristlere yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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