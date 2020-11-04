FETÖ’de çatlak büyüdü! Tacizciler birbirine girdi

Güvenlik uzmanları, cinsel saldırı iddiasının FETÖ içinde büyük paniğe neden olduğunu belirtti. FETÖ'cü Çetinkanat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, Türkiye'de bulunduğu dönemde de tedavi ettiği, çoğunlukla örgüt üyesi olan pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğunu söylediler.