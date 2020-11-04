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FETÖ’de çatlak büyüdü! Tacizciler birbirine girdi

’nün yurtdışındaki örgüt üyeleri arasında çatlağın hesaplarında birbirlerini hedef göstermelerine kadar vardığı ortaya çıktı. Bir süre önce örgüt üyesi bir doktorun 7 kadına , 30 kadına bulunduğu iddiasının FETÖ’cüler arasında paniğe neden olduğu öğrenildi. FETÖ’cü , sosyal medya hesabından, örgüt üyesi Ortopedi ve . ’ın fotoğraflarını paylaşarak “Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?” yazdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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FETÖ’de çatlak büyüdü! Tacizciler birbirine girdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yurtdışındaki kaçak yaşayan mensupları arasında bir süredir ekonomik, sosyal hayat ve sözde ahlaki değerler konularında anlaşmazlıklar yaşandığı biliniyordu. Ancak gizli tutulmaya çalışılan bu çatlak bazı FETÖ'cülerin paylaşımları ile ortaya çıktı. İddialara göre, FETÖ grupları arasında FETÖ mensubu bir doktorun 'hipnoz yoluyla ağrıları gideriyorum' diyerek 7 kadına , 30 kadına ise muayene sırasında bulunduğu iddiası ortaya atıldı.

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Örgütün firarilerinden da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'cü Ortopedi ve . 'ın fotoğraflarını paylaşarak "Her doktor doktor mudur? O doktor bu doktor mudur?" yazdı.

Güvenlik uzmanları, cinsel saldırı iddiasının FETÖ içinde büyük paniğe neden olduğunu belirtti. FETÖ'cü Çetinkanat'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu, 'de bulunduğu dönemde de tedavi ettiği, çoğunlukla örgüt üyesi olan pek çok kadına cinsel tacizde bulunduğunu söylediler.

FETÖ'cü Çetinkanat'ın örgütün üst düzey isimlerinden İsmail Büyükçelebi'nin referansıyla elebaşı 'in güvenini kazandığı, örgüt içinde önemli bir yer edindiği ifade edildi. Örgüt üyesi Çetinkanat'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra , Uganda, Mali ve ABD'de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Çetinkanat'ın örgütün kontrolündeki bir hastanede çalıştığı da öğrenildi.

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