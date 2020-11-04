Yargıtay'da 2’si ceza 2’si hukuk olmak üzere toplam 4 dairenin kapatılmasına karar verildi

Ayrıca, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Abdulkadir Şahabettin Sertkaya'nın 4. Hukuk, 23. Hukuk Dairesi Başkanı Murat Kıyak'ın 15. Hukuk, 3. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın 1. Ceza Dairesi, 13. Ceza Dairesi Başkanı Vuslat Dirim'in ise 6. Ceza Dairesi Başkanlığında görevlendirilmelerine karar verildi.

Konuları itibarıyla 17. Hukuk Dairesinin dosyalarına 4. Hukuk Dairesi, 23. Hukuk Dairesinin dosyalarına 15. Hukuk Dairesi bakacak. 3. Ceza Dairesinin baktığı işler 1. Ceza Dairesine, 13. Ceza Dairesinin baktığı işler 6. Ceza Dairesine devredilecek.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu 7 Temmuz'da 13, 19, 20, 21 ve 22. hukuk daireleriyle 17, 18 ve 20. ceza dairelerinin kapatılmasına karar vermişti.

23 Temmuz 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun, 6 yıl içinde 46 olan daire sayısının 12 hukuk, 12 ceza olmak üzere 24'e düşürülmesini, üye sayısının da boşalan üyeliklerin yarısı oranında seçim yapılmak suretiyle kademeli olarak 200'e indirilmesini öngörüyor.

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