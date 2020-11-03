KPSS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumu 25 Ekim'de uygulanmıştı. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS önlisans sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklancağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.