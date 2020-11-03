KPSS sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde uygulanan KPSS önlisans sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen sonuçlar için ÖSYM'den açıklama geldi. Adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin 2020 KPSS takvimi...
KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans oturumu 25 Ekim'de uygulanmıştı. Üniversitelerin ön lisans programlarından mezun olan adayların katılım sağladığı KPSS önlisans sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklancağı merak ediliyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test içinyapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içindeGenel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır.Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilentestlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi içinKPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
KPSS ORTAÖĞRENİM SINAVI NE ZAMAN?
2020 lise KPSS 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https:ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak yapabilecekler.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.
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