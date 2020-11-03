Son dakika: TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor
Son dakika haberine göre Deprem kuşağında olan ülkemizde TBMM de harekete geçti. TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor.
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5 PARTİ BİRLEŞTİ
Deprem kuşağında olan ve son bir yılda İstanbul, Elazığ son olarak da İzmir depremlerini yaşayan ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti.
5 PARTİ BİRLEŞTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi depreme karşı çalışmak için anlaştı. Meclis'te bulunan 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor.
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