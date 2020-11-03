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Son dakika: TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Son dakika haberine göre kuşağında olan ülkemizde de harekete geçti. TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: TBMM'de deprem araştırma komisyonu kuruluyor

Deprem kuşağında olan ve son bir yılda İstanbul, Elazığ son olarak da İzmir depremlerini yaşayan ülkemizde Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti.

5 PARTİ BİRLEŞTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi depreme karşı çalışmak için anlaştı. Meclis'te bulunan 5 siyasi partinin ortak önergesiyle Deprem Araştırma Komisyonu kuruluyor.

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