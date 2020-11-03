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Son dakika: Alanya'da turist teknesi alabora oldu

Son dakika haberine göre... 'da içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için ekiplerinin yola çıktığı bildirildi. A Haber canlı yayına bağlanan Yasin Anzerli cansız bir kişinin bedenine ulaşıldığını aktardı.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Alanya'da turist teknesi alabora oldu

'nın ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için ekiplerinin yola çıktığı bildirildi.

A Haber canlı yayına bağlanan Yazi Anzerli cansız bir kişinin bedenine ulaşıldığını aktardı.

ALANYA TEKNE BATMASI

1101C 112 AÇM tarafından Alanya Damlataş Mağarası mevkiinde BABA SELAVİ isimli 22,45 m boyundaki gezinti teknesinin battığının bildirilmesi üzerine TCSG-92 ve DEGAK-08 görevlendirildi.

Olay, yaklaşık 1 saat önce Cilvarda burnu önü fosforlu mağara önünde meydana geldi. İçinde turistlerin bulunduğu tur teknesi kötü hava şartları sebebiyle alabora olup battı.

1 KİŞİ CAN VERDİ

Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

YÜZEY ARAMASI

Teknede 33 kişi bulunduğu, şahısların kayalıklara çıktı. Bölgedeki su sporları da yönlendirildi. TCSG-92 bölgeye ulaştı. Bölgede yüzey araması icra yapılıyor.

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