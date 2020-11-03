Son dakika: Alanya'da turist teknesi alabora oldu

1 KİŞİ CAN VERDİ

Kazadan kurtulan turistlerin bazıları yüzerek 30 metre uzağındaki kayalıklara ulaşırken, bazı yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Olayda kayıp olan bir kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.