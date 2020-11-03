PKK'nın 'yakın koruması' Almanya'dan skandal adım! İsimlerini verdiler

Türkiye'yi hedef alan teröristlerle ilgili "gizlilik" gerekçesiyle bilgi vermeyen, FETÖ'cülerin tamamına yakınının sığınma başvurusunu kabul eden ve PKK destekçilerinin eylemlerine polis koruması sağlayan Alman yetkililer, büyük yankı uyandıran bir adım daha attı.

SURİYE'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Dresden şehrinde 4 sokağa, Suriye'de etkisiz hale getirilen teröristler "Bager Nûjiyan, Arîn Mîrkan, Avesta Xabûr ve Hêlîn Qereçox"in isimleri verildi.

PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin sözde kadın kolları şubesi YPJ destekçileri de sokak tabelası önünde saygı duruşunda bulundu.

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