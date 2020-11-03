ÖSYM son dakika: EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman?

Son dakika... EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na geri sayım başladı. EKPSS için hazırlıklar sürerken, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2020-EKPSS sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.