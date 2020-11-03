ÖSYM son dakika: EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman?
Son dakika... EKPSS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS sınavına hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyordu. Adaylar sınav yerlerine ÖSYM'nin resmi internet adresinden ulaşabilecekler. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman? İşte merak edilenler...
Son dakika... EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2020-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na geri sayım başladı. EKPSS için hazırlıklar sürerken, ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav giriş yerlerinin erişime açıldığı bildirildi. Peki, EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...
EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
2020-EKPSS sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2020 EKPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 EKPSS sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak.
EKPSS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
Genel Yetenek Testi
1) Türkçe 15 soru
2) Matematik 15 soru
Genel Kültür Testi
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 soru
2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 soru
3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru
4)Türkiye Coğrafyası 5 soru
5)Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6 soru
EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlereverdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testtenalmış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacakşekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.