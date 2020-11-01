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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 01 Kasım 2020

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. , 1 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını hesabından paylaştı. İşte 1 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 01 Kasım 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 1 Kasım'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

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