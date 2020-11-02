Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Gözler VGM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğretim ve yükseköğrenim bursları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

VGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.