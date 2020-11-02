İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İzmir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalanların sağ kurtarılması için umutlu bekleyiş sürüyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmaya başlandı. Peki, 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler? İşte İzmir depreminde son durum...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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