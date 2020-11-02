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Haberler Galeri İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İzmir depremi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz altında kalanların sağ kurtarılması için umutlu bekleyiş sürüyor. İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri açıklanmaya başlandı. Peki, 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler? İşte İzmir depreminde son durum...

Giriş Tarihi: 02.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:04
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İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

Son dakika haberi... İzmir depreminde kaç kişi öldü? 30 Ekim Cuma günü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde deprem gerçekleşti. AFAD, İzmir'deki depremde vefat edenlerin ve yaralananların sayısını duyurdu. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı gerçekleşti. Peki, 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İZMİR DEPREMİ SON DURUM

30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1148 artçı sarsıntı gerçekleşti.

İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

743 lişi taburcu edildi, 219 kişinin tedavisi sürüyor.

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İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

SAKOM'dan alınan bilgilere göre, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 83'e yükseldiği açıklandı.

Depremde toplam 962 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

İZMİR DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ

Cuma günü yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlardan ismi belirlenenler:

Hüsnü Kırabalı, Kenan Yeşiloğlu, Rabia Uzun, Hayati Uzun, Mahir Tahirler, Nazmiye Doğrayan, Burcu Yüksel, Dila Yüksel, Ege Ilgaz Yüksel, Umut Perinçek, Buse Demir, Birgül Pandal, Fatma Erçetin, Fatma Öztemel Öztürk, Hasena Argüder, Elif İnan.

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İzmir depremi son dakika: 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölenlerin isimleri neler?

58 VE 65'İNCİ SAAT MUCİZELERİ

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda mucize kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma ekipleri 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin'i ve 65'inci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek'i enkazdan yaralı olarak kurtardı. İki küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı.

(Foto: 3 yaşındaki Elif Perinçek)