KYK burs başvuruları ne zaman bitiyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin burs başvuruları 28 Ekim'de başlamıştı. Burs ya da kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrencilerin kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. KYK'nın yaptığı açıklamaya göre başvular kısa süre sonra sona erecek. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?

2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.