Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus kendisini karantinaya aldı





Vaka sayısı 46 milyon 823 bin 570'e çıkarken virüs saptanan 33 milyon 756 bin 959 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 11 milyon 861 bin 290 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 473 bin 911 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 471 kişi hayatını kaybetti.