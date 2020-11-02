Son dakika: İzmir depreminin 65. saatinde mucize kurtuluş! 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı kurtarıldı

Son dakika haberi... İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.

İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi.









23 SAAT SONRA KURTARILMIŞLARDI

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Bakan Koca, sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden çocuğun 7 yaşındaki Umut olduğu öğrenildi.









65. SAATTE ELİF BEBEĞİN MUCİZE KURTULUŞU

Çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerini, Doğanlar Apartmanı önünde haber yapan yayıncıları gözyaşlarına boğan bir gelişme yaşandı. Ailenin enkazda kalan son ferdi 3 yaşındaki Elif Perinçek 65 saat sonunda enkazdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü.