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Ekipleri duygulandıran olay! Liste yapıp çantasına koymuş...

Son dakika haberine göre; 'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipleri, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı. Çantadan çıkanlar ve polis ekiplerini duygulandırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Ekipleri duygulandıran olay! Liste yapıp çantasına koymuş...

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı'nın 3'ncü katında bir çanta buldu.

Ekipleri duygulandıran olay! Liste yapıp çantasına koymuş...

Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı.

Ekipleri duygulandıran olay! Liste yapıp çantasına koymuş...

Kavak'ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

Ekipleri duygulandıran olay! Liste yapıp çantasına koymuş...

AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.

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