DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar...
DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? 2020 yılına ilişkin DGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih takvimini bekliyor. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...
DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin heyecanla beklediği DGS ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.
DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?
DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
DGS EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar,ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilentercihler işleme alınmayacaktır.
Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internetsayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirmeücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
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