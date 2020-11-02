DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin heyecanla beklediği DGS ek tercih işlemleri için geri sayım başladı. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir lisans programlarına kayıt hakkı kazanamayan adaylar, ek tercihlerin başlayacağı tarihi araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, DGS ek tercihler bugün mü başlayacak? 2020 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlanmadığı için tercih takvimi de henüz belli olmadı. DGS ile üniversite kayıtları 15 Ekim'de tamamlanmıştı. Ek tercihlerin ise bu tarihten sonra başlaması bekleniyordu. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de duyurulacak.

DGS EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

DGS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için boş kontenjanlar da belli olmadı. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.