Süreç tamamlanıyor! YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2020 yılına ilişkin ikinci YÖKDİL sınavına başvurular 21 Ekim'de başlamıştı. Henüz başvuru yapamamış olan adayların bugün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, başvurular bugün sona erecek. Peki, YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...
YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2020-2 başvuruları bugün sona eriyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. YÖKDİL/2 ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?
21 Ekim'de başlayan başvurular, 02 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
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HES KODU ŞARTI
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2020-YÖKDİL/2 Sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
Sınav, saat 10.15'de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2020 YÖKDİL/2 sınav ücreti 130 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
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