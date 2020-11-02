Süreç tamamlanıyor! YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 2020-2 başvuruları bugün sona eriyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınav ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. YÖKDİL/2 ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

YÖKDİL/2 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

21 Ekim'de başlayan başvurular, 02 Kasım 2020 tarihinde sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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HES KODU ŞARTI

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.