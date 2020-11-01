01 Kasım 2020, Pazar
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Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

Son dakika haberine göre; 'da şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen 'e verilen 12.5 yıl cezanın gerekçesi: Olay sırasında elindeki bıçakla öldürmek yerine yaralayabilirdi

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5 Şubat'ta meydana gelen olayda Özgür Duran'ın, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü için olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürmüştü. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi 14 Ekim'de Şeker'e "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezası vermiş, ancak suçun "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle ceza 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12,5 yıla düşürülmüştü.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

Mahkeme heyeti, bu karara ilişkin gerekçeli kararın yazımını da tamamladı. Olayın kasten öldürme eylemi olduğu belirtilen gerekçeli kararda şu ifadeler kullanıldı:

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

"Sanık ile maktulün olay öncesi birbirlerini tanımadıkları, aralarında bir husumet bulunmadığı, sanığın maktulü öldürmesi için bir neden veya bu yönde bir iddia bulunmadığı, aniden gelişen olay sırasında eylemin gerçekleştiği anlaşılmaktadır.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

Olay anında yapılan hakaret ve fiili saldırı nedeniyle kendisini savunmak için bıçağını çıkartan sanığın, maktulün elleri boğazında iken elindeki bıçakla maktulün hayati bölgelerini hedef almadan yaralama kastı ile hareket etmesi mümkün iken bunu yapmadığı ve bıçağı doğrudan maktulün hayati bölgesini hedef alarak kullanması nedeniyle mahkemece sanığın kastının öldürmeye yönelik olduğu kabul edilmiştir.

Kadir Şeker davasında flaş gelişme! İşte cezanın gerekçesi...

ARKASINI DÖNÜP GİTTİ
Gerekçeli kararda, Şeker'in sadece yurttaşlık bilinciyle tanımadığı bir kadına bağırılıp küfür edilmesi ve kadının ağlaması nedeniyle iyi niyetli olarak Duran'ı uyarmak için yanlarına gittiğine, olaydan sonra arkasını dönüp gittiğine de dikkat çekildi.

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