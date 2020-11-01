SON DAKİKA! Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,8 kilometre olarak açıklandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
SON DEPREMLER