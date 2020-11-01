01 Kasım 2020, Pazar
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SON DAKİKA! Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre; 'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin derinliği 13,8 kilometre olarak açıklandı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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SON DAKİKA! Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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