Son dakika: İzmir'de deprem! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlardan flaş açıklama

Son dakika haberi... İzmir'deki depremin ardından afet bölgesine giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 896 kişi yaralandı. 26 bina ağır hasarlı olarak tespit edildi.

Bine yakın hasar tespit uzmanı sahada görev yapıyor. 2 bin 76 arama kurtarma personeli sahada görev yapıyor.

Bölgede toplamda 831 artçı sarsıntı yaşandı. Bölgede 26 ağır hasarlı acil yıkılması gereken bina bulunduğunu açıkladı.

Bornova'da 4 ağır hasarlı bina, 1 orta hasarlı bina, Bayraklı'da 6 yıkık bina, 7 acil yıkılacak bina ve 9 bina ağır hasarlı 3 bina da orta hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. Seferihisar'da herhangi bir yıkık ağır hasarlı binamız yoktur.

3 bin 880 çadır kurulacak, bin 500'e yakını kuruldu. Tüm kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın yanında.

Depremle uğraşırken virüs tedbirleri ihmal edilmemeli.

Bir kez daha gördük ki öldüren deprem değil, binalar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Can kayıpları için İzmir'imize başsağlığı diliyorum. 170 ambulans, 2 ambulans helikopteri ve 835 personel iş başında.

3'ü ağır 8 kişi yoğun bakımda 682 kişi taburcu edildi

Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.

Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor.

Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim.

Gece saat 01.00 sıralarında hepimizi mutlu eden bir gelişme olmuştu. 70 yaşındaki büyüğümüz Ahmet Çitim, hayata gösterdiği bağlılığın gücü, UMKE ile AFAD ekiplerinin yardımıyla yıkıntıların arasından sağ çıkmayı başardı. Bu ana ben de tanıklık etmiştim. Bu sabah Ahmet amcamız diyalize alındı, genel durumu iyi, Ahmet amcamıza acil şifalar diliyorum."

detaylar gelecek...