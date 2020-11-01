A Haber deprem bölgesinde! İşte İzmir'deki çalışmalarda son durum
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 49 olduğunu, 214 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Öte yandan yaralanan 896 kişiden 682'si taburcu edildi, 214 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Felaketin ardından enkaz bölgesine giden A Haber muhabirleri Rıza Bey, Emrah ve Doğanlar apartmanındaki son durumu aktardı...
RIZA BEY APARTMANI'NDA SON DURUM
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yoğun olarak devam ettiği binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. 'Mucize apartmanı' olarak da anılan Rıza Bey Apartmanı'ndan dün 33 saat sonra bir kişi kurtarılmıştı. En fazla kişinin bulunduğu apartmandı. 30'a yakın kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Enkaz bölgesine giden A Haber Muhabiri Hakan Süer, son durumu paylaştı.
DOĞANLAR APARTMANI'NDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR!
İzmir'de depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı binalardan biri de Doğanlar Apartmanı oldu. Doğanlar Apartmanı'ndan dün 1 anne ve 3 çocuğu çıkarılmıştı. Gündüz saatleriyle çalışmalar binanın diğer tarafına doğru başlatıldı. 8 katlı bina dinleme cihazlarıyla her kata girilmeye başlandı. Kafe açılmak için beton blokların kesildiği iddia edilen Doğanlar Apartmanı'ndaki son durumu A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
EMRAH APARTMANI'NDAKİ SON DURUM
İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde en fazla hasar alan binalardan biri de Emrah Apartmanı oldu. Depremde en fazla hasar gören binalardan biri Emrah Apartmanı'nda çalışmalar devam ediyor. Bayraklı'da bulunan Rıza Bey ve Emrah Apartmanı'nın ortak özelliği ikisinin de geçmişte patates ve pancar tarlalarına inşa edildiği biliniyor. Detayları A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
SEFERİHİSAR'DA YARALAR SARILIYOR...
Hem depremin hem de tsunaminin vurduğu Seferihisar'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yıkılan binanın olmadığı Seferihisar'da deprem 10 dakika sonra tsunami meydana geldi ve birçok ev ile iş yeri sular altında kaldı. Jandarma Alay Komutanlığı vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Detayları A Haber Nejat Kırbulut aktardı...