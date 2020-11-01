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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangın! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 01.11.2020 15:41
Güncelleme:01.11.2020 15:41
A Haber muhabiri Mehmet Karataş İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangına ilişkin ilk bilgileri canlı yayında aktardı. Karataş'ın aktardığı ilk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı, yangının ise dış cephe izolasyon çalışmaları nedeniyle çıktığı iddia edildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları... Öte yandan İstanbul Valiliği de yangına ilişkin bir açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği tarafından yangınla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada; "İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait Fatih ilçemiz Topkapı Mahallesinde inşaat halindeki bir binanın çatısında yangın ihbarında bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Alınan ilk bilgilere göre bina çatısındaki inşaat malzemelerin yanması sonucu maddi hasar oluşmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak incelemelere başlanmıştır." denildi

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