İzmir'de yıkılan binalarla ilgili ortaya çıkan gerçek!

GEÇEN DEPREMDEN HASARLI

11 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nın enkazından anne-babasının sağ çıkmasını bekleyen Emel Özakgül de "Bina 25 yıllıktı. 10 yıl önceki 4.9'luk depremde hasar gördü. Hasarlı yerler sıvayla kapatıldı" dedi. Körfezin kıyısında Menderes Nehri'nin taşıdığı alüvyonlarla zemini oluşan Bayraklı'da yükselen gökdelenler İzmir'in fotoğrafını değiştirmekle kalmadı, olası bir depremdeki kayıp riskini de arttırdı. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan "İzmir kıyı kesimleri güncel alüvyonlarla dolu bir bölge. Gevşek, yumuşak zeminler" diyerek uyarmıştı. İşte deprem de en çok bu bölgeyi vurdu. Deprem öncesinde dışarıdan bakıldığında, yapılan dış cephe kaplamalarıyla "yeni" izlenimi veren binalar depremle birlikte kağıt gibi katlanarak yerle bir oldu.