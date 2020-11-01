Arnavut gazeteci yazar Anisa Bahiti’den Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler!

Arnavut gazeteci Anisa Bahiti, Facebook hesabından paylaştığı "Avrupa, Erdoğan'ın kabahati değil" başlıklı yazısında, Avrupa'nın "Erdoğan karşıtlığına" tepki gösterirken, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.

"AVRUPA'NIN HER BAŞARISIZLIĞININ FATURASI ERDOĞAN'A KESİLİYOR"

Avrupa'da ve Avrupa medyasında bir süredir büyük bir "anti Erdoğan histerisi" başladığını vurgulayarak, "Libya'dan Yemen'e, Akdeniz'den Ermenistan'a, Suriye'den Yunanistan'a, Kıbrıs'tan Lübnan'a ve Hollanda'dan Fransa'ya kadar bütün bu yerlerde yaşananlar için (Erdoğan) suçlanıyor. Avrupa'nın her iç veya dış başarısızlığının faturası Erdoğan'a kesiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahiti ayrıca, bir suçlunun Tunus'tan kalkıp İtalya makamlarına sığınmasının ardından Fransa'nın Nice bölgesinde masum insanları öldürse bile kamudaki tartışma konusunun "Erdoğan ve onun pan-İslamcılığı" olduğunun altını çizdi.

Yazısında, "Ancak gerçek nasıl?" sorusunu soran Bahiti, şöyle devam etti:

"Erdoğan, 18 yıl içerisinde Türkiye'yi derin bir krizin içinde olan bir ülkeden, dünyanın 10 ekonomik ve siyasi gücünden birine dönüştürdü. O, Türklerin hayatını on katı daha da iyileştirdi ve Türk gençliğine yaşam, umut ve iş verdi. Türkiye'nin askeri, siyasi ve stratejik otoritesini ait olduğu yere konumlandırdı."