CHP'nin İzmir depremi ile ilgili algı operasyonuna İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama

CHP Genel Sekreti Selin Sayek Böke'nin "AFAD çadırlarını kullanabilmeniz için evinizin hasarlı olduğunu belgelemeniz gerekiyor. Belediyelerimizin çadırlarını ise ihtiyaç sahibi olduğunu belirten herkes kullanabilir." iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP'li Böke'nin iddiasının gerçeği yansıtmadığını sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla duyurdu.

"Böyle bir şey yok! Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim. AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır) Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor. Lütfen sessiz olun! Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor!" ifadeleriyle CHP'li Selin Sayek Böke'nin iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Böyle bir şey yok!



Yalan söylüyor demeyelim de yanlış biliyor diyelim.



AFAD 1040 çadır kurdu. (268'i boş, ihtiyacı olan istediği gibi gelir kalır)

Kurulumlar AFAD koordinesinde devam ediyor.



Lütfen sessiz olun!

Arkadaşlarımız enkazın altında canları pahasına çalışıyor! https://t.co/b5uWR3Vxaa — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 1, 2020

"NE OLUR YÜK OLMAYIN, YARDIMCI OLUN"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da CHP'li Böke'nin asılsız iddiasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twetter üzerinden yanıt verdi.

Güllüoğlu mesajında;

"Aaah ah enkazlarla mı uğraşalım, bu tür haberlerle mi bilmiyorum. Ne olur yük olmayın, yardımcı olun. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de dahil olduğu koordinasyon ile ve eşit şartlarda yardımları ulaştırıyoruz. Hiç bir binaya hasarlı olduğuna dair henüz belge verilmedi." ifadelerini kullandı.