Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 193 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafından Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.
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MSB: Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.
Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taaruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/cjZlrjVBXh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2020