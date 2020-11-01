01 Kasım 2020, Pazar
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 193 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Son dakika haberleri... tarafından Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193 olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 193 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarıldı
MSB: Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Başarılı taarruz harekâtlarıyla Ermenistan Ordusu'ndan kurtarılan yerleşim yeri sayısı 193 oldu" denildi.

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