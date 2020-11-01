01 Kasım 2020, Pazar
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Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! İzmir depremi için heyet kuruldu

: "('deki ) , depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi."

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu! İzmir depremi için heyet kuruldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi."

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