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Vali Köşger'den İzmir depremi sonrası halka önemli uyarı

İzmir depreminin ardından bölge halkına uyarılarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, enkazların etrafında kalabalık grupların aluşturulmamasını istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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Vali Köşger'den İzmir depremi sonrası halka önemli uyarı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle oluşan enkazların etrafında ve bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturulmamasını istedi.

Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır." ifadelerini kullandı.

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