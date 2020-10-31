Son dakika: İzmir'de enkaz altında kalan 14 yaşındaki Günay kurtarıldı

İzmir'de depremden 9,5 saat sonra sevindirici bir haber geldi. Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle enkaza dönen Doğanlar Apartmanı'ndan bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı. 14 yaşında olduğu öğrenilen Günay Özışık hastaneye kaldırıldı.

"ABİ GİTME" DEMİŞTİ

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında enkaz altında kalan Günay'ın arama kurtarma ekipleriyle olan konuşması kameralara yansıdı. Günay'ın arama kurtarma görevlisine "Abi gitme" demesi izleyenleri üzmüştü.