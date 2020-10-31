Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İzmir'deki depremzedeleri ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'deki depremzedeleri ziyaret etti.

Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak insani yardım ekiplerimiz, günlük 10 bin öğün kapasiteli mobil mutfağımız ve yardımlarımızla depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimizin yanındayız. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız İnşallah." ifadelerine yer verdi.