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Son dakika: İzmir'de 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika haberine göre 'de 6,6 büyüklüğünde depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe A Haber canlı yayınında kurtarma operasyunun detaylarını aktardı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: İzmir'de 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika haberi... Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

İzmirde 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından çıkarıldı İZMİR'DE 26 SAAT SONRA BİR KİŞİ DAHA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDI

Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi.

Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A Haber muhabiri canlı yayında 26 saat sonra gelen mucizenin detaylarını anlattı A HABER MUHABİRİ CANLI YAYINDA 26 SAAT SONRA GELEN MUCİZENİN DETAYLARINI ANLATTI

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