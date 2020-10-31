Son dakika: İzmir'de 26 saat sonra bir kişi daha enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı
Son dakika haberine göre İzmir'de 6,6 büyüklüğünde depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe A Haber canlı yayınında kurtarma operasyunun detaylarını aktardı.
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Son dakika haberi... Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
Seferihisar açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk 3 katı çöküp yan yatan 11 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki arama -kurtarma sırasında çökme yaşanmaması için binaya vinçler ile destek sağlandı. Binanın zemin katındaki markette bulunduğu sırada enkaz altına kalan Halim Sarı ile temas kuruldu. Arama-kurtarma görevlilerinin konuştuğu Sarı'nın bilincinin açık olduğu belirlendi.
Yapılan çalışmayla Halim Sarı kurtarıldı. Yaralı Halim Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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