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Son dakika: Hakurk ve Gara bölgeleri bombalandı

Son dakika haberleri... tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: Hakurk ve Gara bölgeleri bombalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Detaylar gelecek...

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