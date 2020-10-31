Son dakika: Hakurk ve Gara bölgeleri bombalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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