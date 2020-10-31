Joe Biden'dan İzmir depremi mesajı: Ben ve eşimin duaları Türk halkıyla
ABD Başkan adayı Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. Biden, paylaşımında "Ben ve eşimin duaları Türk ve Yunanistan halkıyla" ifadelerini kullandı.
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ABD Başkan Adayı Joe Biden İzmir'de yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımında bulundu.
Biden paylaşımında "Ben ve eşimin duaları Türk ve Yunanistan halkıyla. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına minnettarız. Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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