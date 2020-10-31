Joe Biden'dan İzmir depremi mesajı: Ben ve eşimin duaları Türk halkıyla

ABD Başkan Adayı Joe Biden İzmir'de yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

Biden paylaşımında "Ben ve eşimin duaları Türk ve Yunanistan halkıyla. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına minnettarız. Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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