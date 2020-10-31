31 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Joe Biden'dan İzmir depremi mesajı: Ben ve eşimin duaları Türk halkıyla

Joe Biden'dan İzmir depremi mesajı: Ben ve eşimin duaları Türk halkıyla

ABD Başkan adayı , hesabından yaptığı paylaşımda 'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı yayınladı. Biden, paylaşımında "Ben ve eşimin duaları Türk ve Yunanistan halkıyla" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
ABONE OL
Joe Biden'dan İzmir depremi mesajı: Ben ve eşimin duaları Türk halkıyla

ABD Başkan Adayı Joe Biden İzmir'de yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımında bulundu.

Biden paylaşımında "Ben ve eşimin duaları Türk ve Yunanistan halkıyla. Kurtarma ekiplerinin çalışmalarına minnettarız. Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasını takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AFADdan İzmir depremi açıklaması SON DAKİKA: AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA