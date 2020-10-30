Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 30 Ekim Cuma

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. İşte 30 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000'e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz." paylaşımında bulundu.