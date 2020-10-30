Son dakika: İzmir'de deprem! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geçmiş olsun mesajı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki 6.6 deprem hakkında yayınladığı mesajıda, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin." dedi.

Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.



İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020