İzmir'de yeni deprem olacak mı? Artçı depremler ne kadar sürecek? Sorularının cevaparı araştırılan konular arasında yer alıyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Soylu, Bornova ve Bayraklı'da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldiğini bildirdi. AFAD ve Kandilli tarafından gelecek son dakikalar yakından takip ediliyor. İşte, İzmir'de yeni deprem olacak mı? Artçı depremler ne kadar sürecek? Uzman isimler dakika dakika uyardı...

İzmir'de 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem kent genelinde büyük panik yarattı.

UZMANLAR ARTÇI DEPREMLER İÇİN UYARDI!





İZMİR VALİSİ AÇIKLADI

İzmir Valisi: "Bize intikal eden can ve mal kaybı bilgisi yok"

İZMİR DEPREM MERKEZ ÜSSÜ

Deprem, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında gerçekleşti.