Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1987-1990 döneminde Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1987-1990 döneminde Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığı'mız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.