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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... , tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1987-1990 döneminde Dışişleri Bakanlığı da yapan eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın bugün vefat ettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ile yakınlarına, sevenlerine ve Dışişleri Bakanlığı'mız camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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