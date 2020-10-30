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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Fotoğraflarla Mesut Yılmaz! Son dakika haberine göre; Türk siyasetinin simge isimlerinden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İşte fotoğraflarla bir döneme damga vuran siyasetçi Mesut Yılmaz... Giriş Tarihi: 30.10.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 11:58 MESUT YILMAZ'IN HAYATI VE ÖZGEÇMİŞİ
Ahmet Mesut Yılmaz, 6 Kasım 1947'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. Almanya Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisans çalışması yaptı.
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Özel sektörde yönetici olarak çalıştı, sanayi sektöründe görev yaptı.
1983 yılında Anavatan Partisi'nde kurucu üye olan Yılmaz, Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yılmaz'ın Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.
Mesut Yılmaz, 17, 18, 19, 20 ve 21. dönemde Rize milletvekili. 45. hükümette devlet bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, 46 ve 47. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı, 48, 53 ve 55. hükümetlerde başbakanlık, 57. hükümette devlet bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Yılmaz, 1991 ile 2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.