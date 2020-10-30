30 Ekim 2020, Cuma
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RTÜK'ten İzmir depremi açıklaması

İzmir'de meydana gelen hakkında açıklama yapan RTÜK, "Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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RTÜK'ten İzmir depremi açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz" açıklamasında bulundu.

"AZAMİ HASSASİYET BEKLİYORUZ"

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem, aziz milletimiz derinden etkilemiştir. Başta İzmirliler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm dikkatler bölgedeyken gelişmelere ilişkin haberlerin radyo ve televizyonlarda veriliş şekilleri konusunda yayıncılarımızdan azami hassasiyet beklediğimizi açıkça ifade etmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

"Yayıncılarımızın bir depremzede hassasiyetiyle davranmalarını ve sorumlu habercilik ilkesini göz ardı etmemelerini önemle rica ediyoruz" denilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
"Güçlü devletimiz ilgili tüm organlarıyla yaraları sarmak için seferberdir. Anlık gelişmeleri olayların sıcaklığıyla ekranlara yansıtırken halkımızda olumsuz etki edebilecek bir tutumla değil tam tersine panik havasından uzak bir şekilde vatandaşlarımıza güven veren bir üslupla aktarmanın son derece ehemmiyet arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Yayınlarda halkımızın doğru bilgilendirilmesi için resmi açıklamalara özenle yer verilmesinin ve özellikle sosyal medyaya dayanan teyit edilmemiş bilgilerin kullanılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyoruz."

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