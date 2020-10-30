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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'e gidiyor

Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen sonrası Kahramanmaraş'taki programını yarıda kesen Ulaştırma ve , bölgeye gidiyor.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'e gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'taki programını yarıda keserek deprem bölgesi İzmir'e hareket etti.

Bakan Karaismailoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, valilik tarafından bir otelde düzenlenen "Kahramanmaraş Ulaştırma Çalıştayı" programına katılımını iptal etti.

Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Ülkemizin gurur duyduğu dünya için örnek bir projeyi inceliyoruz. Kahramanmaraş halkının beklediği en büyük projelerden biri olan Kahramanmaraş ile Göksün arasında olan 11 tünelli yolumuzun çalışmalarını inceleme üzere Göksu şantiyesindeyiz. Mevcut 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren ve içinde 11 tünelin bulunduğu viyadüklerin ve köprülerin yer aldığı çok önemli bir projedir. Kayseri Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar verecek bir projedir. Bölgeye her anlamda ciddi katkılar verecek. İnşallah 7 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolun açılışını yapacağız."

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