30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Azerbaycan'dan İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika: Azerbaycan'dan İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu

Son dakika haberi... , Dışişleri Bakanı 'nu arayarak, 'deki için 'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduklarını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan'dan İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, İzmir'deki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Azerbaycan'ın kardeş Türkiye'ye her türlü destek ve yardımı göndermeye hazır olduğunu bildirmiştir" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA