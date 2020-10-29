Son dakika: İşte Batı'nın çirkin yüzü! Söz konusu İslam ve Türkiye olunca...





İngiliz The Guardian gazetesi, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in ve Netanyahu'nun ortalarında bulunan şöminede İsrail askerleri tarafından öldürülen hemşire Rezzan en-Neccar'ı yanarken resmettiği karikatürü sansürledi. Karikatürün yayınlanmama sebebi olarak "Yahudi karşıtı olması" gösterildi.



KONUŞTURMADILAR

İngiliz dergisi Grazia, yeni göreve getirdiği yöneticisi Stephanie Yeboah'ı, geçmiş yıllarda Holokost ile dalga geçen tweetler paylaştığı için işten çıkarmıştı.

Beyaz Saray'ın en kıdemli muhabirlerinden Helen Thomas, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine yaptığı baskının ardından İsrail'i eleştirmesi üzerine işinden kovulmuştu.

CNN'de program sunan Rick Sanchez ise, 'CNN dahil tüm medyayı Yahudiler kontrol ediyor' açıklamasında bulunduktan sonra kanaldan kovuldu.