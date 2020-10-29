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Son dakika: İşte Batı'nın çirkin yüzü! Söz konusu İslam ve Türkiye olunca...

Son dakika haberine göre; Özgürlük ve demokrasi argümanlarıyla sık sık Türkiye'ye ders vermeye çalışan Batı basınının ikiyüzlülüğü yine gözler önüne serildi. İslam ve Türkiye hakkındaki her türlü hakarete ‘ifade özgürlüğü' diyen Batı basını söz konusu olunca karikatüristleri hiç düşünmeden işinden kovuyor.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: İşte Batı'nın çirkin yüzü! Söz konusu İslam ve Türkiye olunca...
Özgürlük ve demokrasi argümanlarıyla sık sık Türkiye'ye ders vermeye çalışan Batı basınının ikiyüzlülüğü yine gözler önüne serildi. Fransa Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan açıklamalarından destek alan Fransız basını, yeni bir skandala imza attı. İslam'a hakaret eden ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldıran dergisi, şimdi de Cumhurbaşkanı 'ı hedef aldı. Ancak basın özgürlüğü maskesi altında İslam'a saldıran Batı, konu olunca 'özür diliyor', 'yayından kaldırıyor' ve 'çalışanlarını kovuyor'. İşte Batı basınının gerçek yüzü:





ANINDA ÖZÜR DİLEDİLER
ABD merkezli The , İsrail Benyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı 'ı peşinden sürükleyen 'rehber köpek' gibi resmeden karikatürü yayından çekmişti. Gazete özür diledi.



85 YAŞINDAKİ ÇALIŞANI KOVDULAR
Alman gazetesi 'de yer alan Netanyahu karikatürü tepkilere neden olmuş, gazete karikatürden dolayı özür dilemişti. Gazete yönetimi, 85 yaşındaki karikatürist Dieter Hanitzsch'i işten kovdu. Eurovision şarkı yarışmasında İsrailli şarkıcı Netta Barzilai'nin birinci olmasına gönderme yapan Hanitzsch, Netanyahu'yu bir elinde mikrofon diğerinde ise füze ile çizmişti. Konuşma balonunda Netanyahu'nun 'Seneye Kudüs'te' dediği görülüyordu.



GÖZALTINA ALDILAR
Fransız çizer Zeon, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin karikatürü nedeniyle gözaltına alındı. İsrail haritası şeklindeki bıçakla Filistinli çocuğun katledilişini resmeden Zeon, nefret suçu ile suçlandı.



İngiliz gazetesi, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in ve Netanyahu'nun ortalarında bulunan şöminede İsrail askerleri tarafından öldürülen hemşire Rezzan en-Neccar'ı yanarken resmettiği karikatürü sansürledi. Karikatürün yayınlanmama sebebi olarak "Yahudi karşıtı olması" gösterildi.

KONUŞTURMADILAR
İngiliz dergisi Grazia, yeni göreve getirdiği yöneticisi Stephanie Yeboah'ı, geçmiş yıllarda Holokost ile dalga geçen tweetler paylaştığı için işten çıkarmıştı.
'ın en kıdemli muhabirlerinden Helen Thomas, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemisine yaptığı baskının ardından İsrail'i eleştirmesi üzerine işinden kovulmuştu.
CNN'de program sunan Rick Sanchez ise, 'CNN dahil tüm medyayı Yahudiler kontrol ediyor' açıklamasında bulunduktan sonra kanaldan kovuldu.

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