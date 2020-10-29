haberine göre İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fransa'nın Nice kentinde yaşanan saldırı için kınama mesajı yayınladı.

İşte Fahrettin Altun'un açıklaması:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok kez ifade ettiği gibi, İslam terör ile anılamaz. Fransa'nın Nice şehrinde yapılan terör saldırısını kayıtsız şartsız kınıyoruz. Böylesi bilinçsiz bir şiddetin İslam'la da Müslümanlarla da hiçbir ilgisi yoktur.

Fransız liderliğine, Müslümanlara karşı kışkırtıcı söylemlerden kaçınma, bunun yerine bu saldırının ve diğer şiddet eylemlerinin faillerini bulmaya odaklanma çağrısında bulunuyoruz. Fransa'daki duyarlı kesimlerin düşmanca bir ortamın oluşmasına engel olmak için köprüler inşa etmeye çalışmaları gerek.

Dinimizi ve değerlerimizi aşağılayan politikacılarla yüzleşmeye devam edeceğiz. Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı güçlü muhalefetimizi ifade ettiğimiz için kimseye özür borçlu değiliz. Bizi her türlü şiddetle ilişkilendirme çabalarını kesin bir şekilde reddediyoruz.

Cumhurbaşkanımız her zaman teröre ve aşırılığa karşı iş birliği çağrısında bulunmuştur. Dinimize ve kültürümüze yönelik yıkıcı söylem ve eylemleri ideolojik kaynağı ne olursa olsun reddederken bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz.

ÖMER ÇELİK'TEN DE TEPKİ GELDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa'da yaşanan vahşi saldırıyla ilgili kınama mesajı yayınladı. Çelik, "Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımları:

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir.

Fransa'nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi'nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz. @FranceenTurquie — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 29, 2020

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